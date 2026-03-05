L'eccesso di velocità resta una delle maggiori cause di incidenti, con esiti gravi e/o letali (immagine illustrativa) KEYSTONE

Tra gennaio e febbraio in Ticino sono stati beccati diversi pirati della strada. Tutti gli automobilisti sono stati denunciati e gli è stata ritirata la patente di guida. In alcuni casi è stato anche intimato il divieto di circolazione in Svizzera.

Hai fretta? blue News riassume per te Nei primi due mesi del 2026 sono stati registrati diversi casi di «pirati della strada» in Ticino.

Tutti gli automobilisti sono stati denunciati al Ministero pubblico e gli è stata ritirata la licenza di condurre, o intimato il divieto di circolazione in Svizzera.

L'eccesso di velocità resta una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali. Mostra di più

Tra il mese di gennaio e fine febbraio 2026, la Polizia cantonale ticinese, in collaborazione con le Polizie comunali, ha continuato l'opera di prevenzione attraverso controlli mirati.

È stata data particolare attenzione alle gravi infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale (LCStr). A tal proposito sono stati registrati i seguenti casi di «pirati della strada».

Oltre i 110 km/h sul limite di 50

Il 10 gennaio, verso le 23 a Novazzano, nel corso di un controllo della velocità, è stato intercettato dai poliziotti della comunale di Chiasso un automobilista svizzero domiciliato nella regione.

Il 45enne circolava in via Torraccia a una velocità di 121 km/h dove il limite è di 50. Sono quindi stati avviati i necessari accertamenti da parte della Cantonale.

Il 4 febbraio, intorno alle 21 a Losone, nel corso di un controllo della velocità da parte di agenti della Polizia comunale, un conducente svizzero (18 anni) domiciliato nella regione è stato intercettato mentre circolava in via Arbigo a una velocità di 112 km/h dove il limite è di 50.

Sono quindi stati avviati i necessari accertamenti da parte della Cantonale in collaborazione anche con la comunale di Ascona.

Doppia infrazione a distanza di un paio di giorni

Il 22 febbraio, verso le 14, e il 24 febbraio alle 11, sull'autostrada A2 (direzione Sud - area di cantiere in territorio di Manno), un automobilista russo (60 anni) residente in Russia è circolato rispettivamente a una velocità di 139 e di 151 km/h dove il limite è di 80.

Sempre nella stessa area dell'autostrada A2, il 25 febbraio intorno alle 7 e il 26 febbraio verso mezzanotte, sono stati intercettati un 29enne italiano dimorante nel Canton Grigioni e un 47enne cittadino italiano domiciliato nel Canton Zurigo, che circolavano rispettivamente a una velocità di 146 km/h e 148 km/h.

L'eccesso di velocità come principale causa di incidenti

Tutti gli automobilisti sono stati denunciati al Ministero pubblico come pirati della strada per grave infrazione alla LCStr e gli è stata ritirata la patente di guida o intimato il divieto di circolazione in Svizzera.

Come ricordano le forze dell'ordine nella nota, l'eccesso di velocità resta una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali. Le autorità invitano dunque i conducenti a rispettare i limiti per tutelare la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Inoltre ricordano che il tratto dell'autostrada A2 compreso tra Lamone e Gentilino è oggetto di importanti lavori di risanamento che obbligano una riduzione della velocità su entrambe le carreggiate e lungo l'area del cantiere in ragione anche della presenza di operai.

La Polizia cantonale continua a monitorare i comportamenti più pericolosi alla guida e invita tutti gli automobilisti a non mettersi al volante dopo aver bevuto, a rispettare i limiti di velocità, le regole di prudenza e le norme del vivere civile sulla strada, ribadendo che la sicurezza inizia da ciascuno di noi.