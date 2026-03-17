Fra Zernez e Susch sono state rilevate impronte e peli di un orso.
SwissTXT
17.03.2026, 23:41
Swisstxt
Non è la prima volta che un plantigrado si risveglia dal letargo già in questo periodo, osserva Arno Puerger, responsabile per i grandi predatori del Canton Grigioni. Il fatto che un orso si risvegli dal letargo in un determinato momento può dipendere dalla temperatura. «Ci sono studi», spiega, «che dimostrano che in condizioni ambientali miti il letargo può essere interrotto o terminare prima». E' possibile che le tracce ritrovate fra le due località provengano da un esemplare maschio, che già l'anno scorso si aggirava nella regione.
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