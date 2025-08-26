Una gita sul Lago di Como si è conclusa tragicamente. Come riporta l'agenzia di stampa italiana ANSA, lunedì sera una famiglia tedesca si trovava su una barca nei pressi del villaggio di Dorio quando, improvvisamente e per motivi ancora poco chiari, i due figli sono finiti in acqua.
Il padre si è quindi tuffato in acqua per salvarli. I bambini sono quindi stati portati in salvo, ma poi dell'uomo non c'era più traccia.
Alcuni testimoni oculari hanno riferito che il padre non è più riemerso, forse catturato da una corrente. Anche la moglie dell'uomo sarebbe stata a bordo dell'imbarcazione.
I vigili del fuoco hanno confermato un'operazione in corso, ma non hanno fornito ulteriori dettagli. I servizi di soccorso hanno impiegato sommozzatori, diverse imbarcazioni, un elicottero e un'ambulanza acquatica per cercare l'uomo disperso. Le operazioni proseguono martedì mattina.