Dramma in vacanza Padre si tuffa nel Lago di Como per salvare i figli, ma poi scompare nel nulla

Sven Ziegler

26.8.2025

Il Lago di Como
Il Lago di Como
sda

Un turista tedesco è scomparso sul Lago di Como. Il padre si era tuffato in acqua per salvare i suoi due figli, che sono salvi, ma lui stesso non è più riemerso.

Redazione blue News

26.08.2025, 09:40

26.08.2025, 11:29

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un villeggiante tedesco si è tuffato in acqua vicino a Dorio per salvare i suoi figli.
  • I bambini sono rimasti illesi, ma il padre è scomparso da allora.
  • Sommozzatori, barche e un elicottero di salvataggio sono alla ricerca dell'uomo.
Mostra di più

Una gita sul Lago di Como si è conclusa tragicamente. Come riporta l'agenzia di stampa italiana ANSA, lunedì sera una famiglia tedesca si trovava su una barca nei pressi del villaggio di Dorio quando, improvvisamente e per motivi ancora poco chiari, i due figli sono finiti in acqua.

Il padre si è quindi tuffato in acqua per salvarli. I bambini sono quindi stati portati in salvo, ma poi dell'uomo non c'era più traccia.

Alcuni testimoni oculari hanno riferito che il padre non è più riemerso, forse catturato da una corrente. Anche la moglie dell'uomo sarebbe stata a bordo dell'imbarcazione.

I vigili del fuoco hanno confermato un'operazione in corso, ma non hanno fornito ulteriori dettagli. I servizi di soccorso hanno impiegato sommozzatori, diverse imbarcazioni, un elicottero e un'ambulanza acquatica per cercare l'uomo disperso. Le operazioni proseguono martedì mattina.

