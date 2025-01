Un hotel di lusso in Ticino chiude i battenti a sorpresa, ecco quale

Hote Villa Orselina archivio Ti-Press

Villa Orselina, un hotel di lusso di Locarno, chiude i battenti con effetto immediato. Tutti i dipendenti perdono così il loro posto di lavoro.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te L'hotel a 5 stelle Villa Orselina di Locarno deve chiudere definitivamente.

Il motivo? Non è stato trovato un acquirente.

Tutti i dipendenti perderanno il posto di lavoro. Mostra di più

L'Hotel Villa Orselina, un albergo a 5 stelle di Locarno, ha inaspettatamente cessato l'attività con effetto immediato. La struttura, nota per le sue 28 lussuose camere e suite con vista sul Lago Maggiore, non verrà - almeno per il momento - più riaperto.

Inizialmente l'hotel avrebbe dovuto accogliere nuovamente gli ospiti a Pasqua, dopo la pausa invernale, ma i piani per la stagione estiva sono stati cancellati.

Il proprietario Walter Guyer era alla ricerca di un nuovo acquirente, ma finora senza successo, come riportato dalla guida «Gault Millau».

Il direttore Daniel Schälli ha spiegato che la decisione di cessare le attività è stata inevitabile. «Abbiamo dovuto tirare il freno d'emergenza», ha detto, riferendosi alle sfide che l'hotel stava affrontando.

L'età gioca un ruolo importante

Guyer, che aveva acquistato l'hotel dal Credit Suisse e aveva investito molto nella sua ristrutturazione, non vede alcuna possibilità di continuare l'attività a causa della sua età.

Per colpa della chiusura tutti i dipendenti perderanno il loro posto di lavoro. La direzione dell'hotel sta comunque cercando di aiutarli a trovare un nuovo impiego attraverso delle raccomandazioni.

L'attenzione è ora rivolta alla vendita dell'hotel. Schälli ha spiegato che i potenziali acquirenti dovrebbero avere la massima libertà nella progettazione futura della struttura. La decisione finale sul futuro di Villa Orselina spetterà infatti al nuovo proprietario.

I prezzi per il pernottamento partono da 500 franchi. L'hotel comprendeva anche due ristoranti gourmet, ciascuno con 15 punti Gault Millau, e un'esclusiva area benessere.

La redazione ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.