Ti-Press

Con la fine delle vacanze pasquali tornano puntuali code e disagi sulle strade svizzere, in particolare sull’A2.

Swisstxt

I maggiori rallentamenti si registrano in direzione nord: alle 14:00, al portale sud della galleria del San Gottardo, si segnalavano 10 km di coda e tempi di attesa fino a un’ora e 40 minuti, secondo ViaSuisse.

Situazione leggermente migliore in direzione opposta, dal Canton Uri, dove la colonna raggiungeva i 6 km con un’ora di attesa.

I primi disagi iniziano già nel Mendrisiotto, con traffico intenso tra Mendrisio e Bissone.

Non va meglio per chi viaggia verso l’Italia: in direzione sud si registrano rallentamenti tra Chiasso centro e la dogana di Brogeda.