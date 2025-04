Immagine d'archivio Tipress

Ancora un fermo per sospetto spaccio di cocaina in Ticino. Lo riferiscono mercoledì il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

Swisstxt

In un comunicato congiunto, spiegano che il 28 marzo nell'ambito di un'inchiesta svolta con la polizia di Lugano è stato arrestato «un 24enne cittadino albanese residente in Albania. L’uomo è sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di cocaina».

Il giovane è stato fermato a Lugano all’interno dell’appartamento in cui era ospitato.

La perquisizione dell’abitazione, continua la nota, ha permesso di rinvenire circa 120 g di cocaina e alcune migliaia di franchi.