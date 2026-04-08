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Droga sequestrata Traffico di cocaina ed eroina nel Luganese, arrestato un 40enne

Antonio Fontana

8.4.2026

Immagine illustrativa d'archivio
Immagine illustrativa d'archivio
KEYSTONE

Un uomo di 40 anni, cittadino svizzero domiciliato nel Luganese, è stato arrestato lo scorso 2 aprile nell’ambito di un’inchiesta su un presunto traffico di stupefacenti. Lo hanno comunicato il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

Antonio Fontana

08.04.2026, 10:41

08.04.2026, 10:42

Secondo gli inquirenti, l’uomo sarebbe coinvolto in un’attività di spaccio su scala significativa, in particolare di cocaina ed eroina. Durante le perquisizioni – effettuate sia sulla persona sia nei locali a lui riconducibili – sono stati sequestrati circa 200 grammi di cocaina, 60 grammi di eroina e piccole quantità di hashish e marijuana. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto materiale utilizzato per il confezionamento della droga e alcune centinaia di franchi in contanti.

All’operazione ha partecipato anche il servizio antidroga della Polizia della Città di Lugano.

Nei confronti del 40enne sono ipotizzati i reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, oltre al sospetto di riciclaggio di denaro. La misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Simone Barca.

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