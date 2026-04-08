Immagine illustrativa d'archivio KEYSTONE

Un uomo di 40 anni, cittadino svizzero domiciliato nel Luganese, è stato arrestato lo scorso 2 aprile nell’ambito di un’inchiesta su un presunto traffico di stupefacenti. Lo hanno comunicato il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

Secondo gli inquirenti, l’uomo sarebbe coinvolto in un’attività di spaccio su scala significativa, in particolare di cocaina ed eroina. Durante le perquisizioni – effettuate sia sulla persona sia nei locali a lui riconducibili – sono stati sequestrati circa 200 grammi di cocaina, 60 grammi di eroina e piccole quantità di hashish e marijuana. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto materiale utilizzato per il confezionamento della droga e alcune centinaia di franchi in contanti.

All’operazione ha partecipato anche il servizio antidroga della Polizia della Città di Lugano.

Nei confronti del 40enne sono ipotizzati i reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, oltre al sospetto di riciclaggio di denaro. La misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Simone Barca.