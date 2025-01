La coda ad Ambrì

Passati i bagordi di fine anno, i vacanzieri scesi a sud per Natale e San Silvestro hanno ripreso in gran numero la via di casa verso nord, tanto che giovedì si sono formate code al portale di Airolo del tunnel del San Gottardo.

SwissTXT Swisstxt

Sul lato ticinese del tunnel i veicoli erano incolonnati su circa 8 chilometri alle 13, secondo ViaSuisse. I tempi di attesa erano di un’ora e venti minuti.

L’ultima entrata autostradale prima del traforo è stata chiusa. Rallentamenti sono stati segnalati anche sulla A13.

Il traffico intenso per il rientro dovrebbe protrarsi fino a domenica. Tocca anche le vie di accesso ai comprensori sciistici.