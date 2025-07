foto generica keystone

Sulla A2, oggi, domenica, altra giornata di code e di pazienza per transitare in galleria.

Swisstxt

Al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono, infatti, code di 6 km a partire da Amsteg. Gli automobilisti devono pazientare almeno un'ora prima di poter entrare nella galleria.

Al portale sud le code sono di 3 km e le attese di almeno mezz'ora partire da Quinto.

La corsia preferenziale CUPRA è aperta per chi vuole transitare sulla strada del passo. Come sempre le entrate di Goeschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria.

Ancora sulla A2 ci sono code tra Chiasso-Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia.