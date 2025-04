Tipress

Quello che sta succedendo a Gaza e in Cisgiordania è un dramma, una catastrofe, ma anche una vergogna, ha detto Alain de Raemy durante l’omelia per la messa pasquale nella Cattedrale di Lugano, citando il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, con cui si è recentemente incontrato.

Swisstxt

«C’è la tentazione di pensare: è stato tutto invano. Ma noi cristiani non siamo quelli che aspettano che faccia giorno, che faccia bello, per muoverci, per impegnarci».

Un monito che il prelato estende anche al Ticino, dove «non abbiamo da difendere privilegi, ma Cristo».