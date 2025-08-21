  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Comune di Tresa Il TRAM dà torto ai genitori di Sessa: niente effetto sospensivo sulla chiusura delle elementari

Swisstxt

21.8.2025 - 14:58

Chiusa la scuola elementare di Sessa
Chiusa la scuola elementare di Sessa
Tipress

Il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso dei genitori che chiedevano l'effetto sospensivo sulla chiusura della scuola elementare di Sessa.

SwissTXT

21.08.2025, 14:58

21.08.2025, 15:00

Una sospensione negata dal Consiglio di Stato. La decisione permette l'avvio della riorganizzazione scolastica nel comune Tresa.

Il Municipio ha accolto con soddisfazione la sentenza, che «conferma la validità e la solidità del percorso intrapreso».

Il Tribunale ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a garantire una pianificazione scolastica ordinata e la predisposizione dei servizi.

Negato anche il presunto disagio di andare a scuola al Centro Luesc di Croglio.

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Chiara Pavan: «Chiamatemi cheffe. Se la parola esiste, perché non usarla?»
Un raro evento lunare alimenta le speculazioni sulla fine del mondo
Uomo d'affari stupra una ragazzina su un aereo Swiss

Altre notizie

Coira. Al Museo d'arte Grigioni l'influenza retica nell'opera di Leiko Ikemura

CoiraAl Museo d'arte Grigioni l'influenza retica nell'opera di Leiko Ikemura

Votazioni cantonali. L'UDC grigionese non molla, si andrà al voto sulle «Pensioni d'oro»

Votazioni cantonaliL'UDC grigionese non molla, si andrà al voto sulle «Pensioni d'oro»

Cadro. Accoltellamento al carcere La Stampa, 22enne riporta ferite gravi

CadroAccoltellamento al carcere La Stampa, 22enne riporta ferite gravi