Il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso dei genitori che chiedevano l'effetto sospensivo sulla chiusura della scuola elementare di Sessa.
Una sospensione negata dal Consiglio di Stato. La decisione permette l'avvio della riorganizzazione scolastica nel comune Tresa.
Il Municipio ha accolto con soddisfazione la sentenza, che «conferma la validità e la solidità del percorso intrapreso».
Il Tribunale ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a garantire una pianificazione scolastica ordinata e la predisposizione dei servizi.
Negato anche il presunto disagio di andare a scuola al Centro Luesc di Croglio.