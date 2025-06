Piero Marchesi (UDC), consigliere nazionale presente all'ora delle domande Ti-Press (foto d'archivio)

La Confederazione continuerà a sostenere finanziariamente il progetto tram-treno del Luganese, e si farà carico di buona parte dei sovraccosti.

Swisstxt

I costi complessivi del progetto sono passati da 490 a 720 milioni di franchi. La tratta Bioggio-Manno, fa parte del programma d'agglomerato ed è finanziata da Berna tramite il Fondo nazionale per le strade e i trasporti d'agglomerato (NAF). I costi aggiuntivi di circa 47 milioni saranno al 100% a carico del Cantone. La nuova linea Lugano Centro-Bioggio sarà finanziata al 100% dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF). Qui il rincaro è stimato in 138 milioni di franchi.