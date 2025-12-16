Il tema del tram-treno del Luganese per il momento resta all'ordine del giorno del Gran Consiglio ticinese.
Martedì mattina, infatti, la Commissione della Gestione ha deciso a maggioranza di non posticipare ai prossimi mesi l'approvazione del credito aggiuntivo, come chiesto dall'UDC.
I democentristi però probabilmente porteranno in aula la stessa richiesta prima della discussione del tema.
Il rinvio doveva servire ad avere chiarimenti su alcuni dubbi emersi sulla stampa sulla capacità della rete tram-treno di gestire i flussi nelle ore di punta.
Per questo stamattina in audizione in Commissione c'era anche il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali.