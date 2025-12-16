  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Luganese Il tram-treno resta all’ordine del giorno in Parlamento

Swisstxt

16.12.2025 - 12:44

archivio TI-Press

Il tema del tram-treno del Luganese per il momento resta all'ordine del giorno del Gran Consiglio ticinese.

SwissTXT

16.12.2025, 12:44

16.12.2025, 12:51

Martedì mattina, infatti, la Commissione della Gestione ha deciso a maggioranza di non posticipare ai prossimi mesi l'approvazione del credito aggiuntivo, come chiesto dall'UDC.

I democentristi però probabilmente porteranno in aula la stessa richiesta prima della discussione del tema.

Il rinvio doveva servire ad avere chiarimenti su alcuni dubbi emersi sulla stampa sulla capacità della rete tram-treno di gestire i flussi nelle ore di punta.

Per questo stamattina in audizione in Commissione c'era anche il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali.

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Magnus Midtbø sul Cervino senza esperienza, gli esperti: «Se lo imitano è un problema»
Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia
Da 20 anni è vietato fumare sui treni delle FFS, ecco com'era il vagone fumatori
Ecco perché George Clooney vuole smettere con i baci sul set

Altre notizie

In manette tre svizzeri. Tre arresti per traffico e spaccio di droga nel Luganese

In manette tre svizzeriTre arresti per traffico e spaccio di droga nel Luganese

Imputati marito e cognato. Omicidio di Chiasso, al via il processo

Imputati marito e cognatoOmicidio di Chiasso, al via il processo

Per la gestione del traffico. I Grigioni esigono 4 milioni all'Italia per le Olimpiadi invernali

Per la gestione del trafficoI Grigioni esigono 4 milioni all'Italia per le Olimpiadi invernali