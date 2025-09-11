  1. Clienti privati
Mobilità Tram-treno del Luganese, via libera a 150 milioni da Bellinzona

Swisstxt

11.9.2025 - 12:14

Il tram c'è, la rete arriverà
Il tram c'è, la rete arriverà
Tipress

Il Consiglio di Stato ticinese ha approvato il credito di 150 milioni di franchi per la rete tram-treno del Luganese.

SwissTXT

11.09.2025, 12:14

11.09.2025, 12:17

Il finanziamento dell'opera, che costerà 766 milioni in totale, è ora completo e garantito.

Norman Gobbi, direttore incaricato della divisione costruzioni, ha confermato che l'Autorià federale ha dato il nullaosta all'inizio della messa in cantiere, con la progettazione definitiva del tracciato e delle opere.

La Confederazione coprira 2/3 dei costi, il Cantone il 20% e i Comuni del Luganese versennao 110 milioni.

Restano ancora 5 ricorsi pendenti davanti al Tribunale amministrativo federale, che dovrebbe evaderli entro fine anno.

