Il Consiglio di Stato ticinese ha approvato il credito di 150 milioni di franchi per la rete tram-treno del Luganese.

Il finanziamento dell'opera, che costerà 766 milioni in totale, è ora completo e garantito.

Norman Gobbi, direttore incaricato della divisione costruzioni, ha confermato che l'Autorià federale ha dato il nullaosta all'inizio della messa in cantiere, con la progettazione definitiva del tracciato e delle opere.

La Confederazione coprira 2/3 dei costi, il Cantone il 20% e i Comuni del Luganese versennao 110 milioni.

Restano ancora 5 ricorsi pendenti davanti al Tribunale amministrativo federale, che dovrebbe evaderli entro fine anno.