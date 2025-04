Trasporti pubblici meno costosi per i giovani TiPress

Ridurre il costo degli abbonamenti per fidelizzare i giovani al trasporto pubblico, riducendo l’impatto ambientale. È quanto chiede l’ATA, l’Associazione traffico e ambiente della Svizzera italiana, che mercoledì ha lanciato una petizione.

Swisstxt

La proposta prevede un abbonamento annuale, valido per tutte le zone della Comunità tariffale Arcobaleno, a un massimo di 600 franchi per la categoria Giovani 6-24 anni, in seconda classe.

Questo permetterebbe di esplorare liberamente Ticino, Mesolcina e Calanca, limitando il costo massimo dell’abbonamento, incentivare l’uso del trasporto pubblico e contribuire a ridurre l’impatto ambientale