A gonfie vele Tipress

Negli ultimi dieci anni, il Trasporto pubblico del Bellinzonese ha registrato un continuo incremento di passeggeri, interrotto unicamente dalla pandemia negli anni 2021 e 2022.

A fronte di 1,5 milioni di viaggiatori trasportati nel 2014, nel 2023 sono stati 3,3 milioni. È quanto si può leggere in un comunicato stampa diffuso oggi, venerdì, in cui si parla di «un traguardo importante» a cui seguiranno in futuro ulteriori sviluppi.

A corto termine è prevista l’introduzione, a partire dalla fine di quest’anno, di bus elettrici sulla linea 1, i primi di questo tipo usati in Ticino per il servizio regolare sulla linea di trasporto.

