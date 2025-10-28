Immagine d'illustrazione sda

Dramma questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como. Poco prima delle 9.45, in via Bergamo, un uomo di 81 anni che si muoveva a bordo di una carrozzina elettrica è stato investito da un'auto in transito.

Keystone-SDA SDA

Stando all'agenzia di stampa Adnkronos, al volante di quest'ultima c'era il secondo portiere dell'Inter, il 27enne Josep Martinez Riera, rimasto illeso.

L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: l'elisoccorso, un'ambulanza e i carabinieri. Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, per l'anziano non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. La strada è rimasta temporaneamente chiusa.