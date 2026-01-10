TicinoGrave incidente a Magliaso, donna investita dalla propria auto sul vialetto di casa
10.1.2026 - 11:10
Una donna di 70 anni è rimasta gravemente ferita nella notte a Magliaso, dopo essere stata investita dalla propria auto sul vialetto di casa.
10.01.2026, 11:10
10.01.2026, 11:11
Un grave incidente si è verificato nella notte tra venerdì e sabato a Magliaso. Poco dopo l'una, una donna di 70 anni è stata travolta dalla propria auto sul vialetto di casa.
Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, la donna aveva appena parcheggiato il veicolo e ne era scesa quando, per motivi che saranno chiariti dall'inchiesta, l'auto si è mossa investendola. La 70enne non è riuscita a liberarsi da sola.
Sul posto sono intervenuti gli agenti e i soccorritori, che dopo averle prestato le prime cure l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, la donna ha riportato ferite gravi.