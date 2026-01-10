  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Grave incidente a Magliaso, donna investita dalla propria auto sul vialetto di casa

Swisstxt

10.1.2026 - 11:10

Polizia in azione (Immagine d'archivio).
Polizia in azione (Immagine d'archivio).
KEYSTONE

Una donna di 70 anni è rimasta gravemente ferita nella notte a Magliaso, dopo essere stata investita dalla propria auto sul vialetto di casa.

Redazione blue News

10.01.2026, 11:10

10.01.2026, 11:11

Un grave incidente si è verificato nella notte tra venerdì e sabato a Magliaso. Poco dopo l'una, una donna di 70 anni è stata travolta dalla propria auto sul vialetto di casa.

Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, la donna aveva appena parcheggiato il veicolo e ne era scesa quando, per motivi che saranno chiariti dall'inchiesta, l'auto si è mossa investendola. La 70enne non è riuscita a liberarsi da sola.

Sul posto sono intervenuti gli agenti e i soccorritori, che dopo averle prestato le prime cure l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, la donna ha riportato ferite gravi.

I più letti

Il gestore de «Le Constellation» faceva prostituire donne pure in Svizzera
Il padre del proprietario del bar «Le Constellation» parla per la prima volta
Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché
Fino a 1,6 milioni di franchi di spese per le vittime di Crans-Montana
Christa Rigozzi festeggia 27 anni insieme a Gio Marchese e svela il suo segreto d'amore

Altre notizie

Chiusa l'inchiesta. Il delitto di Morbio Inferiore arriva in tribunale

Chiusa l'inchiestaIl delitto di Morbio Inferiore arriva in tribunale

Grigioni. Incidente sul lavoro a Davos

GrigioniIncidente sul lavoro a Davos

Grigioni. Guida in stato d'ebbrezza e si ribalta sulla neve, ritirata la patente di una 33enne italiana

GrigioniGuida in stato d'ebbrezza e si ribalta sulla neve, ritirata la patente di una 33enne italiana