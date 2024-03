Immagine d'archivio della REGA Ti-Press

Due escursionisti, un uomo e una donna, sono stati travolti sabato da una valanga sul Monte Bar: sono stati soccorsi dalla REGA.

L’incidente si è verificato a quota 1’500 metri, intorno alle 16, sulla strada che porta alla capanna. La coppia «stava camminando lungo la strada a tornanti quando una massa di neve e ghiaccio si è staccata improvvisamente: non hanno provocato loro la slavina», ha spiegato la portavoce della REGA in Ticino, Federica Mauri. La donna è stata trascinata a valle per una ventina di metri: ha riportato ferite di media gravità ed è stata ricoverata in ospedale; l’uomo, invece, è riuscito a evitare l’impatto.

