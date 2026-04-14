Secondo una prima ricostruzione, un operaio - cittadino bulgaro residente nella regione - stava effettuando dei lavori forestali, quando - per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia - il 50enne è stato prima travolto da una pianta, e dopo da una seconda.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale, i pompieri di Locarno e i soccorritori del Soccorso alpino svizzero (SAS) e della REGA.
Questi ultimi hanno tentato di rianimare l'uomo, che purtroppo è morto a causa delle ferite riportate.
Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.