Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Oggi, martedì, verso le 14, è stato segnalato alla Centrale comune d'allarme (CECAL) un infortunio sul lavoro con esito letale a Cugnasco sui monti di Ditto. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

Secondo una prima ricostruzione, un operaio - cittadino bulgaro residente nella regione - stava effettuando dei lavori forestali, quando - per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia - il 50enne è stato prima travolto da una pianta, e dopo da una seconda.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale, i pompieri di Locarno e i soccorritori del Soccorso alpino svizzero (SAS) e della REGA.

Questi ultimi hanno tentato di rianimare l'uomo, che purtroppo è morto a causa delle ferite riportate.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.