  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Locarnese Travolto da delle piante sui monti di Ditto a Cugnasco, morto un operaio

Alessia Moneghini

14.4.2026

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE

Oggi, martedì, verso le 14, è stato segnalato alla Centrale comune d'allarme (CECAL) un infortunio sul lavoro con esito letale a Cugnasco sui monti di Ditto. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

Alessia Moneghini

14.04.2026, 17:36

Secondo una prima ricostruzione, un operaio - cittadino bulgaro residente nella regione - stava effettuando dei lavori forestali, quando - per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia - il 50enne è stato prima travolto da una pianta, e dopo da una seconda.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale, i pompieri di Locarno e i soccorritori del Soccorso alpino svizzero (SAS) e della REGA.

Questi ultimi hanno tentato di rianimare l'uomo, che purtroppo è morto a causa delle ferite riportate.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.

I più letti

Un anziano segue l'app e viene multato, le FFS stanno perdendo la buona reputazione?
Migros licenzia altre decine di dipendenti senza preavviso, la riorganizzazione continua
Ecco le 10 rinunce più importanti che il principe George deve fare come futuro re
Carlo Conti si racconta a «Belve»: «Ho solo un’idea fissa in testa»
La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino

Altre notizie

Ticino. Il caso Gobbi non si placa, tre agenti indagati per fuga di notizie

TicinoIl caso Gobbi non si placa, tre agenti indagati per fuga di notizie

Ticino. Scoppia un incendio nella casa anziani di Gordevio, tre persone al pronto soccorso

TicinoScoppia un incendio nella casa anziani di Gordevio, tre persone al pronto soccorso

Grigioni. Fra i candidati a sindaco di St. Moritz c'è anche una donna, sarebbe la prima di sempre

GrigioniFra i candidati a sindaco di St. Moritz c'è anche una donna, sarebbe la prima di sempre