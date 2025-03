Leventina, travolto da una valanga sul Pizzo Penca Rega

Venerdì, poco prima di mezzogiorno, uno scialpinista è stato travolto da una valanga mentre si trovava a circa 40 metri dalla vetta del Pizzo Penca (3037 metri), in Valle Leventina.

Swisstxt

Il manto nevoso ha improvvisamente ceduto, trascinandolo per circa 400 metri lungo il pendio.

Per sua fortuna, l’uomo non è stato sepolto dalla valanga, ma è scivolato e caduto fino a fermarsi più in basso. I compagni di escursione hanno immediatamente allertato la REGA.

Un primo rapido volo di ricognizione sul luogo dell’incidente ha permesso localizzare lo sci alpinista. Dopo le prime cure del caso, l’uomo è stato elitrasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.