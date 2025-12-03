  1. Clienti privati
Giustizia Dopo 9 anni arriva la condanna di tre anni al «re dei ponteggi»

Swisstxt

3.12.2025 - 17:35

Il dibattimento si era tenuto due settimane fa
Il dibattimento si era tenuto due settimane fa
keystone

 Dopo quasi 9 anni e tre rinvii a giudizio, in Ticino la Corte delle assise criminali ha condannato il cosiddetto «re dei ponteggi» a 3 anni di detenzione, di cui un anno e mezzo da scontare.

SwissTXT

03.12.2025, 17:35

03.12.2025, 17:51

La Corte ha invece ritenuto il caso di rigore e ha deciso di non espellere il 50enne kosovaro dalla Svizzera.

La Corte ha confermato il reato di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento per aver utilizzato fondi dalla sua società di ponteggi per scopi personali o per aprire e alimentare altre società sempre nel settore. I fatti – per i quali l’uomo aveva già trascorso quasi un anno in carcere preventivo – erano venuti alla luce con lo «scandalo dei permessi facili».

