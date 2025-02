La sentenza del giudice Villa Tipress

Il 35enne a processo da lunedì mattina alle Assise criminali di Lugano per atti sessuali con le due sorellastre (che avevano fra i 7 e i 10 anni all’epoca dei fatti) e per le violenze perpetrate contro la moglie è stato condannato.

SwissTXT Swisstxt

ILa pena è di 3 anni di detenzione sospesi in favore di un trattamento in una struttura chiusa per contenere il rischio di recidiva.

La Corte delle assise criminali ha quindi creduto interamente alle due giovani vittime e ha definito la colpa dell’uomo «estremamente grave».

All’uomo è stato anche ordinato il divieto di esercitare attività professionali o extra professionali che prevedano un contatto con minori.