Ad arrestare i tre presunti ladri sono stati i carabinieri. sda

La Procura di Como ha disposto venerdì il dissequestro del bottino di un furto avvenuto a Melano nell'abitazione di un 37enne. Il valore recuperato è stimato in 80'000 euro. Lo rende noto la RSI.

Redazione blue News Swisstxt

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato tre persone, due peruviani e una cubana, di 58, 48 e 35 anni, senza fissa dimora e irregolari. Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e soggiorno illegale. L'auto dei ladri è sfuggita a un posto di controllo a Bizzarone.

Dopo un inseguimento di 19 chilometri fino a Rovello Porro, tre dei quattro occupanti sono stati bloccati. Il quarto è fuggito. Nel veicolo sono stati trovati monili in oro e denaro in diverse valute.