In manette tre svizzeriTre arresti per traffico e spaccio di droga nel Luganese
Swisstxt
16.12.2025 - 15:01
La Polizia cantonale ha arrestato tre svizzeri di 18, 25 e 30 anni domiciliati nel Luganese per traffico e spaccio di droga.
Gli arresti sono legati alle indagini su un accoltellamento avvenuto a Lugano in ottobre.
I tre sono sospettati di attività di traffico di stupefacenti nel Sottoceneri. Le accuse includono infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. Il 30enne deve rispondere anche di altri reati, tra cui favoreggiamento.
Le misure restrittive sono state confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. All'inchiesta, coordinata dalla procuratrice Veronica Lipari, ha partecipato la polizia Città di Lugano.