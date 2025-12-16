  1. Clienti privati
Tre arresti per traffico e spaccio di droga nel Luganese

Swisstxt

16.12.2025 - 15:01

I tre arresti sono stati effettuati negli scorsi giorni

Tipress

La Polizia cantonale ha arrestato tre svizzeri di 18, 25 e 30 anni domiciliati nel Luganese per traffico e spaccio di droga.

SwissTXT





Gli arresti sono legati alle indagini su un accoltellamento avvenuto a Lugano in ottobre.

I tre sono sospettati di attività di traffico di stupefacenti nel Sottoceneri. Le accuse includono infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. Il 30enne deve rispondere anche di altri reati, tra cui favoreggiamento.

Le misure restrittive sono state confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. All'inchiesta, coordinata dalla procuratrice Veronica Lipari, ha partecipato la polizia Città di Lugano.

