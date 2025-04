Immagine d'illustrazione d'archivio. © Ti-Press / Samuel Golay / Ti-Press

Il bilancio di una lite scoppiata verso le 5 di giovedì a Bellinzona, come riferiscono diversi media locali, tra cui LaRegione, è di tre feriti e di due persone in fuga.

Il fatto di sangue è accaduto verso le 5 di giovedì mattina sulla scalinata che da Via Visconti porta sul viale Stazione, a pochi passi dalla stazione FFS.

Nella lite, scoppiata per motivi ora ancora ignoti, tre persone sono rimaste ferite e ricoverate all’ospedale. Per due si parla di lievi contusioni da arma da taglio, mentre per la terza la polizia ha confermato ferite serie, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Due persone sono in fuga.

Come sottolineano i media locali la zona attorno alla stazione è considerata impegnativa per la polizia, che spesso deve intervenire anche in pieno giorno per sedare alterchi di vario genere, quasi tutti riconducibili al mondo della droga.

Giova ricordare però che non si conoscono le generalità delle persone coinvolte e che quindi spetterà all'inchiesta stabilire le varie responsabilità e se effettivamente quanto accaduto abbia un legame con la scena della droga.