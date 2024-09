I giovani si sfidano nelle professioni SwissSkills

Ci sono anche 3 grigionesi tra i 45 giovani svizzeri che martedì saranno a Lione per la serata inaugurale dei WorldSkills 2024, i Campionati mondiali delle professioni.

Da domani, e per i prossimi cinque giorni, la faccenda si farà seria per i talenti in erba che prenderanno parte a 41 competizioni. I 3 grigionesi sono Enrico Putzi di Falera, Lars Peder di Coira e Luca Hubmann di Arosa.

Assieme a loro 1’500 giovani professionisti provenienti da 69 nazioni.

Diversi i consiglieri di Stato responsabili della formazione presenti assieme al consigliere federale Guy Parmelin, che si uniranno agli oltre 2’000 fan attesi all’evento.

