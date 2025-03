Un trenino delle FLP tipress

Un trenino delle Ferrovie Luganesi (FLP) è stato colpito da un fulmine durante il temporale che ha toccato il Luganese venerdì sera.

Swisstxt

È successo poco prima della mezzanotte a Cappella Agnuzzo, durante il servizio.

Non si segnalano conseguenze per i passeggeri, ma ce ne sono per la circolazione ferroviaria. Il sito delle FLP segnala limitazioni e possibili ritardi fino alle 13 di sabato, ma il direttore Roberto Ferroni ha detto al Corriere del Ticino che i disagi potrebbero protrarsi anche più a lungo.

Sono rimasti danneggiati sia il convoglio che il sistema di sicurezza.