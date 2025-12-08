Domenica un'auto si è bloccata a un passaggio a livello vicino a Pontresina scontrandosi col treno Polizia cantonale grigionese

Un'automobile è rimasta bloccata in un passaggio a livello alle 19:30 di domenica sera mentre circolava in discesa dall'Ospizio Bernina verso Pontresina. Poco dopo si è scontrata con un treno in arrivo.

SwissTXT Swisstxt

Mentre la barriera si abbassava, la vettura ha tentato di fermarsi. La strada innevata e i pneumatici estivi hanno fatto scivolare il veicolo che si è poi fermato sui binari. Subito dopo, un treno ha colpito la vettura.

Entrambi gli occupanti sono riusciti a uscire illesi. Il personale della Ferrovia Retica, il soccorso stradale e la Polizia Cantonale dei Grigioni sono intervenuti per recuperare i resti dell'auto.