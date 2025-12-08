  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Treno della Ferrovia retica colpisce un'auto rimasta bloccata sui binari

Swisstxt

8.12.2025 - 15:18

Domenica un'auto si è bloccata a un passaggio a livello vicino a Pontresina scontrandosi col treno
Domenica un'auto si è bloccata a un passaggio a livello vicino a Pontresina scontrandosi col treno
Polizia cantonale grigionese

Un'automobile è rimasta bloccata in un passaggio a livello alle 19:30 di domenica sera mentre circolava in discesa dall'Ospizio Bernina verso Pontresina. Poco dopo si è scontrata con un treno in arrivo.

SwissTXT

08.12.2025, 15:18

08.12.2025, 15:29

Mentre la barriera si abbassava, la vettura ha tentato di fermarsi. La strada innevata e i pneumatici estivi hanno fatto scivolare il veicolo che si è poi fermato sui binari. Subito dopo, un treno ha colpito la vettura.

Entrambi gli occupanti sono riusciti a uscire illesi. Il personale della Ferrovia Retica, il soccorso stradale e la Polizia Cantonale dei Grigioni sono intervenuti per recuperare i resti dell'auto.

I più letti

Ecco la scoperta genetica che cambierà il tuo modo di guardare i cani
Al Bano: «La famiglia nel bosco? Sono come me e Romina. Offro loro casa e lavoro»
Noè Ponti stremato dopo il tris d'oro: «Sono bollito, l'ho portata a casa con la testa»
Svuotano i conti e indebitano le vittime a distanza di mesi, ecco l'ultima truffa su Twint
L'apparizione del principe Harry nello show di Stephen Colbert non scatena solo risate

Altre notizie

Paese (di nuovo) scosso. Arrestato un municipale di Bissone per il rogo in un magazzino di Melano

Paese (di nuovo) scossoArrestato un municipale di Bissone per il rogo in un magazzino di Melano

Dal confine. Il corpo di una giovane scomparsa rinvenuto a 12 metri di profondità nel Lago di Como

Dal confineIl corpo di una giovane scomparsa rinvenuto a 12 metri di profondità nel Lago di Como

Con sede a Coira. Dopo 44 anni, il Museo della natura retico viene rinnovato

Con sede a CoiraDopo 44 anni, il Museo della natura retico viene rinnovato