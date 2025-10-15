Immagine d'illustrazione sda

Il traffico ferroviario nel tunnel di base del San Gottardo è interrotto a causa di un treno merci bloccato che ostacola la circolazione di ulteriori convogli. Lo comunicano le Ferrovie federali svizzere.

Keystone-SDA SDA

Il traffico ferroviario tra Altdorf e Bellinzona è limitato. Tutti i treni passeggeri vengono deviati sulla linea panoramica, con un prolungamento dei tempi di percorrenza di circa un'ora.

Il treno di salvataggio delle FFS è in azione per rimuovere il convoglio fermo e ripristinare il regolare flusso del traffico su rotaia all'interno della galleria il prima possibile.

Sono previsti ritardi e disagi almeno fino alle 15.30. Interessate le linee EC, IC2 e IC21.