Previsti ritardi Un treno merci blocca la galleria di base del San Gottardo

SDA

15.10.2025 - 15:06

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Il traffico ferroviario nel tunnel di base del San Gottardo è interrotto a causa di un treno merci bloccato che ostacola la circolazione di ulteriori convogli. Lo comunicano le Ferrovie federali svizzere.

Keystone-SDA

15.10.2025, 15:06

Il traffico ferroviario tra Altdorf e Bellinzona è limitato. Tutti i treni passeggeri vengono deviati sulla linea panoramica, con un prolungamento dei tempi di percorrenza di circa un'ora.

Il treno di salvataggio delle FFS è in azione per rimuovere il convoglio fermo e ripristinare il regolare flusso del traffico su rotaia all'interno della galleria il prima possibile.

Sono previsti ritardi e disagi almeno fino alle 15.30. Interessate le linee EC, IC2 e IC21.

