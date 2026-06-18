  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Assolto dalle accuse sessuali: 18 mesi per minacce e lesioni a un trentenne

Swisstxt

18.6.2026 - 18:24

La sentenza emessa giovedì.
La sentenza emessa giovedì.
Keystone

Cadono le imputazioni più gravi per un 30enne italiano processato alle Assise Criminali. La Corte lo ha invece riconosciuto colpevole di lesioni semplici e minacce ripetute, infliggendogli una pena di 18 mesi.

Redazione blue News

18.06.2026, 18:24

Un cittadino italiano di 30 anni è stato assolto giovedì dalle accuse di natura sessuale che costituivano il nucleo principale del procedimento a suo carico.

L'uomo, comparso martedì davanti alle Assise Criminali, era chiamato a rispondere di presunti abusi e atti di violenza nei confronti della moglie. Durante tutto il processo ha sempre respinto ogni addebito.

La presidente della Corte, Monica Sartori Lombardi, lo ha condannato a una pena di 18 mesi di detenzione, dei quali 12 già scontati. In aula, la procuratrice Valentina Tuoni aveva chiesto una condanna a sette anni di carcere e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni.

Le accuse di violenza carnale e coazione sessuale non hanno trovato conferma e sono state archiviate in applicazione del principio dell'in dubio pro reo. La Corte ha invece ritenuto provati i reati di lesioni semplici e minacce ripetute.

I più letti

Luisa Ranieri e i «no» a Luca Zingaretti: «Non volevo essere definita sua moglie»
La principessa Kate torna a far parlare di sé al Royal Ascot... come questi cappelli
Svizzera beffata? È la Francia a finire sotto i riflettori per la storica firma dell'accordo USA-Iran
I microfoni lasciati accesi al G7, Meloni: «Ho smesso di fumare», Trump: «La mia sedia è troppo bassa»
Tour de Suisse, Grégoire porta a termine la fuga e vince a Locarno

Altre notizie

Gran Consiglio retico. Inoltrata una mozione per l'obbligo del casellario giudiziale

Gran Consiglio reticoInoltrata una mozione per l'obbligo del casellario giudiziale

In zona Lavinone. Frana tra Corticiasca e Scareglia, la strada sarà riaperta nel 2028

In zona LavinoneFrana tra Corticiasca e Scareglia, la strada sarà riaperta nel 2028

L'intervista. Begoña Feijoo Fariña riceve oggi il Premio letterario grigione 2026: «Ecco cosa significa per me»

L'intervistaBegoña Feijoo Fariña riceve oggi il Premio letterario grigione 2026: «Ecco cosa significa per me»