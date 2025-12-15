  1. Clienti privati
Votati dal Gran Consiglio Eletti i due nuovi giudici del Tribunale d'appello

Swisstxt

15.12.2025 - 17:49

Moreno Capella è uno dei due giudici eletti. 
Moreno Capella è uno dei due giudici eletti. 
tipress

Il Gran Consiglio ticinese ha votato due nomine per il Tribunale d'appello: Moreno Capella e Manuela Frequin-Taminelli sono stati eletti giudici alla Corte d'appello e di revisione penale.

SwissTXT

15.12.2025, 17:49

15.12.2025, 17:54

È l'ultima istanza di ricorso cantonale per riesaminare una sentenza di primo grado. I due nuovi giudici sostituiscono Giovanna Roggero-Will e Rosa Item, entrambe in favore del pensionamento.

Per le due nomine, il plenum ha seguito le raccomandazioni della Commissione giustizia e diritti solo per Moreno Capella. Manuela Frequin-Taminelli in un secondo turno di votazione ha superato Andrea Maria Balerna, il candidato proposto dalla commissione.

