Votati dal Gran ConsiglioEletti i due nuovi giudici del Tribunale d'appello
Swisstxt
15.12.2025 - 17:49
Il Gran Consiglio ticinese ha votato due nomine per il Tribunale d'appello: Moreno Capella e Manuela Frequin-Taminelli sono stati eletti giudici alla Corte d'appello e di revisione penale.
SwissTXT
15.12.2025, 17:49
15.12.2025, 17:54
Swisstxt
È l'ultima istanza di ricorso cantonale per riesaminare una sentenza di primo grado. I due nuovi giudici sostituiscono Giovanna Roggero-Will e Rosa Item, entrambe in favore del pensionamento.
Per le due nomine, il plenum ha seguito le raccomandazioni della Commissione giustizia e diritti solo per Moreno Capella. Manuela Frequin-Taminelli in un secondo turno di votazione ha superato Andrea Maria Balerna, il candidato proposto dalla commissione.