Moreno Capella è uno dei due giudici eletti. tipress

Il Gran Consiglio ticinese ha votato due nomine per il Tribunale d'appello: Moreno Capella e Manuela Frequin-Taminelli sono stati eletti giudici alla Corte d'appello e di revisione penale.

SwissTXT Swisstxt

È l'ultima istanza di ricorso cantonale per riesaminare una sentenza di primo grado. I due nuovi giudici sostituiscono Giovanna Roggero-Will e Rosa Item, entrambe in favore del pensionamento.

Per le due nomine, il plenum ha seguito le raccomandazioni della Commissione giustizia e diritti solo per Moreno Capella. Manuela Frequin-Taminelli in un secondo turno di votazione ha superato Andrea Maria Balerna, il candidato proposto dalla commissione.