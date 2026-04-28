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Ecco di cosa si è trattato Trovata la causa della fuga di ammoniaca alla pista di Chiasso

Swisstxt

28.4.2026 - 18:43

La Pista del ghiaccio di Chiasso in un'immagine d'archivio.
La Pista del ghiaccio di Chiasso in un'immagine d'archivio.
KEYSTONE

È stato chiarito cosa ha provocato la perdita di ammoniaca registrata martedì mattina presso la Pista del ghiaccio di Chiasso.

Redazione blue News

28.04.2026, 18:43

28.04.2026, 18:52

Nessun pericolo per la popolazione. Chiasso, fuga di ammoniaca alla pista di ghiaccio: tre intossicati

Nessun pericolo per la popolazioneChiasso, fuga di ammoniaca alla pista di ghiaccio: tre intossicati

Come riporta la RSI, all’origine dell’incidente vi è stato un malfunzionamento tecnico legato alla guarnizione di un raccordo del compressore.

La perdita è stata notata intorno alle 8:30 da tre operai comunali che, entrando nel locale tecnico, si sono resi conto della presenza della sostanza.

I tre lavoratori hanno riportato una lieve intossicazione.

La tempestività delle operazioni ha però permesso di contenere la fuoriuscita, impedendo che l’ammoniaca si propagasse all’esterno della struttura.

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