È stato chiarito cosa ha provocato la perdita di ammoniaca registrata martedì mattina presso la Pista del ghiaccio di Chiasso.
Come riporta la RSI, all’origine dell’incidente vi è stato un malfunzionamento tecnico legato alla guarnizione di un raccordo del compressore.
La perdita è stata notata intorno alle 8:30 da tre operai comunali che, entrando nel locale tecnico, si sono resi conto della presenza della sostanza.
I tre lavoratori hanno riportato una lieve intossicazione.
La tempestività delle operazioni ha però permesso di contenere la fuoriuscita, impedendo che l’ammoniaca si propagasse all’esterno della struttura.