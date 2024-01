La schiarita dopo settimane di incertezza Tipress

Il rapporto è stato sottoscritto da PLR, Lega e Centro, rapporti di minoranza invece da PS e UDC. Via libera pure alla futura «Cittadella della Giustizia»

La Commissione della gestione del Gran Consiglio ticinese ha trovato una maggioranza sul Preventivo del Cantone. I conti dello Stato verranno perciò discussi nella sessione di inizio febbraio e sui banchi ci saranno tre rapporti.

Due di minoranza (uno dell’UDC e uno sottoscritto dal Partito socialista) e un rapporto di maggioranza firmato da PLR, Lega e Centro.

L’intesa di maggioranza è stata costruita sulla cancellazione del taglio ai sussidi per la cassa malati. I tre partiti si sono accordati anche per mantenere il contributo di solidarietà del 2% richiesto ai dipendenti pubblici e per la sostituzione dei partenti nella misura dell’80%.

Le spiegazioni di Guerra

«Ciascuno di questi partiti, ha dichiarato alla RSI il presidente della Gestione, Michele Guerra (Lega) ha fatto un passo indietro rispetto alle sue rivendicazioni e ne è uscito un compromesso che mi auguro possa reggere in aula."

«Abbiamo eliminato completamente i tagli sui sussidi di cassa malati, rimandando a un intervento mediato tra Commissione e Consiglio di Stato».

Intesa sulla cittadella della giustizia

La Commissione della gestione ha pure firmato il rapporto sull’acquisto dello stabile EFG di Lugano per la cittadella della Giustizia per 76 milioni di franchi.

La spesa verrà votata nella sessione di febbraio dopo diversi anni di trattative. Tra i partiti di Governo hanno firmato il rapporto PLR e Lega con qualche deputato di PS e Centro.

