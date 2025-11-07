Microplastiche. Keystone

Un’indagine condotta dal programma Patti chiari della RSI, in collaborazione con il Laboratorio di igiene ambientale e alimenti dell’Università di Catania, ha analizzato diversi alimenti acquistati nella Svizzera italiana.

Tutti i campioni contengono microplastiche. In alcuni casi la quantità risulta particolarmente alta.

È la prima volta che viene svolta una simile analisi sui prodotti locali della svizzera italiana, anche perché finora non sono stati fissati valori limite per le microplastiche nel cibo e nell’acqua potabile.

Frutta, verdura, insaccati, latticini, prodotti confezionati e sfusi, biologici o da agricoltura tradizionale: nessuna categoria è risultata immune.