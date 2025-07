Don Matteo Balzano, parroco a Cannobio (VCO) è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione presso l'oratorio.

Swisstxt

Lo rende noto la diocesi di Novara in una nota in cui si precisa che l'uomo, 35 anni, si è tolto la vita. Originario di Borgomanero, era nella località di confine da venti mesi ed era anche coadiutore per tutta la Valle Cannobina. «Aveva creato un bel rapporto con i giovani e nulla faceva presagire che vivesse una situazione di disagio», ha detto il sindaco al quotidiano La Stampa. I funerali, celebrati dal vescovo Franco Giulio Brambilla, si svolgeranno martedì alle 10.30 nella collegiata San Vittore.