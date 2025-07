Immagine simbolica. ©Ti-Press / Gabriele Putzu

Questa mattina, domenica, è stato trovato un cadavere a Lugano. Lo comunica la polizia cantonale.

Redazione blue News Tessa Morgantini

Attorno alle 8.00 è stato segnalato uno zaino in riva a fiume Cassarate, a Lugano, in zona via Ciani.

Successivamente è stata scoperta la presenza del corpo di un uomo dentro l'acqua. Il cadavere è stato recuperato.

Sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale, della polizia Città di Lugano e i pompieri di Lugano.

Gli accertamenti per stabilire cosa è successo sono in corso.