Un cittadino georgiano di 39 anni è in arresto in Ticino per una truffa al casinò di Lugano avvenuta a fine novembre 2024.
L'uomo si trova in detenzione dal 19 agosto 2025, dopo essere stato estradato dalla Francia dove aveva scontato una condanna per reati simili.
Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale informano che il 39enne faceva parte di un gruppo criminale che manometteva le roulette automatiche in diversi Paesi europei.
L'inchiesta ha portato all'arresto di tutti i membri del gruppo, tra cui il capobanda fermato in Armenia. Due complici sono stati condannati ed espulsi dalla Svizzera a luglio.