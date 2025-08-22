  1. Clienti privati
Fatti di novembre 2024 Truffa al casinò di Lugano, georgiano estradato dalla Francia in Ticino

Swisstxt

22.8.2025 - 14:49

TI-Press

Un cittadino georgiano di 39 anni è in arresto in Ticino per una truffa al casinò di Lugano avvenuta a fine novembre 2024.

SwissTXT

22.08.2025, 14:49

22.08.2025, 14:55

L'uomo si trova in detenzione dal 19 agosto 2025, dopo essere stato estradato dalla Francia dove aveva scontato una condanna per reati simili.

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale informano che il 39enne faceva parte di un gruppo criminale che manometteva le roulette automatiche in diversi Paesi europei.

L'inchiesta ha portato all'arresto di tutti i membri del gruppo, tra cui il capobanda fermato in Armenia. Due complici sono stati condannati ed espulsi dalla Svizzera a luglio.

