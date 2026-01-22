  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Commercio d'auto d'epoca Accusato di una truffa milionaria, un 54enne italiano finisce alla sbarra

Swisstxt

22.1.2026 - 22:06

Secondo l'accusa, l'imputato ha intascato milioni di franchi dal commercio illegale di auto d'epoca (immagine d'archivio d'illustrazione).
Secondo l'accusa, l'imputato ha intascato milioni di franchi dal commercio illegale di auto d'epoca (immagine d'archivio d'illustrazione).
Keystone

Un italiano di 54 anni, residente in Engadina, dovrà rispondere in tribunale di una presunta truffa milionaria nel mondo delle auto d’epoca.

Antonio Fontana

22.01.2026, 22:06

Come riporta la RSI, tra il 2015 e il 2024 l’uomo avrebbe raggirato, stando all'accusa, una ventina di investitori, provocando un buco stimato attorno ai 15 milioni di franchi. Denaro affidato per operazioni finanziarie che, invece di finire nei canali promessi, sarebbe stato dirottato direttamente nelle sue tasche.

A portare il caso davanti alla giustizia sono il procuratore generale Andrea Pagani e la procuratrice Raffaella Rigamonti. Le imputazioni sono truffa qualificata, appropriazione indebita e riciclaggio. Per l’accusa, il comportamento contestato giustifica una richiesta di condanna superiore ai cinque anni di carcere.

Dal canto suo, la difesa respinge ogni capo d'accusa.

I più letti

Nel tentativo di uscire da un parcheggio, una donna provoca danni per milioni di euro
Zelensky attacca l'Europa al WEF: «Persa e frammentata». Ecco i progressi sulla pace in Ucraina dopo l'incontro con Trump
L'Europa esulta dopo la tregua sui dazi, ma ecco la nuova minaccia di Trump
Il Comune di Crans-Montana sapeva delle irregolarità del bar già dal 2018
Ecco le reazioni del pubblico in sala al discorso di Trump al WEF tra incredulità e nervosismo

Altre notizie

Per 9 milioni. Il Municipio di Lugano aumenta la linea di credito del Casinò

Per 9 milioniIl Municipio di Lugano aumenta la linea di credito del Casinò

Grigioni. Da lunedì, dopo ben 62 settimane, il villaggio di Brienz potrà di nuovo essere abitato

GrigioniDa lunedì, dopo ben 62 settimane, il villaggio di Brienz potrà di nuovo essere abitato

Grigioni. Completato il progetto del correttore ortografico per il retoromancio

GrigioniCompletato il progetto del correttore ortografico per il retoromancio