Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Lo scorso 23 aprile, un altro uomo - un 44enne cittadino polacco residente in Polonia - è stato arrestato perché sospettato di una tentata truffa ai danni di anziani, delle cosiddette «chiamate shock», a Maggia. Lo rende noto il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

Come si legge nel comunicato, la rapida segnalazione di una potenziale vittima alla Centrale comune d'allarme (CECAL), gli accertamenti messi in moto avviati e la velocità delle pattuglie attive sul territorio hanno consentito di intercettarlo mentre stava per recuperare la refurtiva.

Il dispositivo delle forze dell'ordine ha visto anche il supporto dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), della Polizia Città di Locarno e della Polizia comunale di Ascona.

Ecco come hanno agito

Come ricordano le autorità, il modo di agire dei malviventi ricalca quello evidenziato a più riprese in passato nelle sue numerose varianti.

In questo caso l'autrice si è spacciata per una famigliare incarcerata dopo un incidente della circolazione stradale e ha chiesto con insistenza alla vittima un'ingente somma di denaro per coprire la cauzione.

La truffatrice ha fatto leva sulla mancanza di tempo a disposizione e ha messo sotto pressione per farsi consegnare i soldi a disposizione e altri averi custoditi in casa (denaro contante e diversi oggetti preziosi).

Forse è coinvolto in altri raggiri

Le indagini proveranno ora stabilire un eventuale coinvolgimento del 44enne in altre tentate truffe o messe a segno di recente in Ticino.

L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di ripetuta truffa. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Buzzi.

Infine la polizia segnala che nelle ultime settimane si è registrato un aumento di questo genere di truffe. Per maggiori informazioni e consigli su come comportarsi potete cliccare il seguente link.