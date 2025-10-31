  1. Clienti privati
Maxi-truffa da 12 milioni in Ticino: promessi rendimenti fino al 70%

Swisstxt

31.10.2025 - 17:52

La procura ticinese indaga su una truffa da almeno 12 milioni di franchi (immaginer simbolica).
La procura ticinese indaga su una truffa da almeno 12 milioni di franchi (immaginer simbolica).
Keystone

La Procura ticinese indaga su una truffa da oltre 12 milioni di franchi legata al fondo «Bridge», che avrebbe promesso rendimenti irrealistici fino al 70%.

SwissTXT

31.10.2025, 17:52

31.10.2025, 17:55

La procura ticinese indaga su una truffa finanziaria da almeno 12 milioni di franchi. Il denaro sarebbe stato raccolto tra il 2020 e il 2024 tramite il fondo «Bridge», promettendo rendimenti del 50-70%.

Oltre 100 i danneggiati, molti ticinesi e svizzeri tedeschi. Mercoledì è stato estradato in Ticino dalla Repubblica Ceca un cittadino italiano, ritenuto una figura chiave del gruppo.

L'uomo è stato interrogato giovedì e venerdì. Sono stati sequestrati conti in Belgio, Germania e Lituania.

Tra gli indagati un 45enne del Bellinzonese e un italiano. I presunti ideatori, una coppia di indiani residenti all'estero, sono ancora latitanti.

