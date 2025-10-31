La procura ticinese indaga su una truffa da almeno 12 milioni di franchi (immaginer simbolica). Keystone

La Procura ticinese indaga su una truffa da oltre 12 milioni di franchi legata al fondo «Bridge», che avrebbe promesso rendimenti irrealistici fino al 70%.

SwissTXT Swisstxt

La procura ticinese indaga su una truffa finanziaria da almeno 12 milioni di franchi. Il denaro sarebbe stato raccolto tra il 2020 e il 2024 tramite il fondo «Bridge», promettendo rendimenti del 50-70%.

Oltre 100 i danneggiati, molti ticinesi e svizzeri tedeschi. Mercoledì è stato estradato in Ticino dalla Repubblica Ceca un cittadino italiano, ritenuto una figura chiave del gruppo.

L'uomo è stato interrogato giovedì e venerdì. Sono stati sequestrati conti in Belgio, Germania e Lituania.

Tra gli indagati un 45enne del Bellinzonese e un italiano. I presunti ideatori, una coppia di indiani residenti all'estero, sono ancora latitanti.