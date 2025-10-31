La Procura indagaMaxi-truffa da 12 milioni in Ticino: promessi rendimenti fino al 70%
Swisstxt
31.10.2025 - 17:52
La Procura ticinese indaga su una truffa da oltre 12 milioni di franchi legata al fondo «Bridge», che avrebbe promesso rendimenti irrealistici fino al 70%.
La procura ticinese indaga su una truffa finanziaria da almeno 12 milioni di franchi. Il denaro sarebbe stato raccolto tra il 2020 e il 2024 tramite il fondo «Bridge», promettendo rendimenti del 50-70%.
Oltre 100 i danneggiati, molti ticinesi e svizzeri tedeschi. Mercoledì è stato estradato in Ticino dalla Repubblica Ceca un cittadino italiano, ritenuto una figura chiave del gruppo.
L'uomo è stato interrogato giovedì e venerdì. Sono stati sequestrati conti in Belgio, Germania e Lituania.
Tra gli indagati un 45enne del Bellinzonese e un italiano. I presunti ideatori, una coppia di indiani residenti all'estero, sono ancora latitanti.