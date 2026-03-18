Immagine d'archivio tipress

Sono stati entrambi condannati mercoledì un musicista austriaco e un pilota irlandese, autori di raggiri per un importo totale di 25 milioni di franchi.

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Il primo, che inizialmente ha pure truffato il complice, dovrà scontare 8 anni di carcere e poi verrà espulso per 12 anni dalla Svizzera. Il secondo, ha ricevuto una pena di 3 anni, di cui 18 mesi da espiare, più 7 anni di espulsione. Il giudice Amos Pagnamenta ha quindi confermato l’atto d’accusa, ma ha inasprito le pene. I due, con l’inganno, ottenevano anticipi per investimenti nei settori più disparati, dall’acquisto di auto di lusso, a piattaforme petrolifere e aziende farmaceutiche.