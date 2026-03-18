  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

News Truffatore e complice condannati

Swisstxt

18.3.2026 - 20:22

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
tipress

Sono stati entrambi condannati mercoledì un musicista austriaco e un pilota irlandese, autori di raggiri per un importo totale di 25 milioni di franchi.

SwissTXT

18.03.2026, 20:22

Il primo, che inizialmente ha pure truffato il complice, dovrà scontare 8 anni di carcere e poi verrà espulso per 12 anni dalla Svizzera. Il secondo, ha ricevuto una pena di 3 anni, di cui 18 mesi da espiare, più 7 anni di espulsione. Il giudice Amos Pagnamenta ha quindi confermato l’atto d’accusa, ma ha inasprito le pene. I due, con l’inganno, ottenevano anticipi per investimenti nei settori più disparati, dall’acquisto di auto di lusso, a piattaforme petrolifere e aziende farmaceutiche.

I più letti

Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
Folle partita al Camp Nou! Il Barça passa sul 4-2 sul Newcastle. Segui il match live
L'Italia ai Mondiali? L'ipotesi del ripescaggio è possibile, ecco perché

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

L'ha deciso il Consiglio di Stato. Annullate le nomine della Sezione dell’insegnamento medio superiore

L'ha deciso il Consiglio di StatoAnnullate le nomine della Sezione dell’insegnamento medio superiore

Grigioni. Giovane si perde non lontano da Arosa, ritrovato in stato di ipotermia

GrigioniGiovane si perde non lontano da Arosa, ritrovato in stato di ipotermia

Grigioni. Progetto da 1,9 milioni di franchi per l'ex stazione di Mesocco

GrigioniProgetto da 1,9 milioni di franchi per l'ex stazione di Mesocco