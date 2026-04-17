Foto d'archivio keystone

Si spacciavano per poliziotti e prendevano di mira anziani con le «telefonate shock»: un 46enne è stato arrestato nel Luganese con refurtiva appena sottratta.

Redazione blue News Swisstxt

Un 46enne è stato arrestato il 15 aprile nel Luganese con l’accusa di essere coinvolto in recenti truffe ai danni di persone anziane, messe in atto tramite le cosiddette «telefonate shock». A comunicarlo sono il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

L’uomo, cittadino polacco domiciliato in Polonia, è stato intercettato sull’autostrada A2 in direzione sud, all’altezza di Taverne.

Durante il controllo del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto diversi oggetti di valore e denaro contante riconducibili a una truffa appena perpetrata. In quell’episodio, i responsabili si erano finti poliziotti.