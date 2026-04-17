TicinoFinto poliziotto truffa anziani: fermato un 46enne nel Luganese
Swisstxt
17.4.2026 - 11:01
Si spacciavano per poliziotti e prendevano di mira anziani con le «telefonate shock»: un 46enne è stato arrestato nel Luganese con refurtiva appena sottratta.
Redazione blue News
17.04.2026, 11:01
17.04.2026, 11:10
Swisstxt
Un 46enne è stato arrestato il 15 aprile nel Luganese con l’accusa di essere coinvolto in recenti truffe ai danni di persone anziane, messe in atto tramite le cosiddette «telefonate shock». A comunicarlo sono il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.
L’uomo, cittadino polacco domiciliato in Polonia, è stato intercettato sull’autostrada A2 in direzione sud, all’altezza di Taverne.
Durante il controllo del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto diversi oggetti di valore e denaro contante riconducibili a una truffa appena perpetrata. In quell’episodio, i responsabili si erano finti poliziotti.