Un tuffo da brividi nel Ceresio per oltre 80 temerari Uno degli oltre 80 partecipanti ai tradizionali tuffi del Lago Ceresio durante la giornata di Santo Stefano. Immagine: © Keystone / Ti-Press / Ti-Press La temperatura esterna era di 4 gradi, mentre quella dell'acqua di 7 gradi. Immagine: © Keystone / Ti-Press / Ti-Press I partecipanti hanno percorso di 30-40 metri. Immagine: © Keystone / Ti-Press / Ti-Press Per chi l'ha fatto si tratta di una cosa decisamente rigenerante.... Immagine: © Keystone / Ti-Press / Ti-Press .... e divertente! Immagine: keystone

Un’ottantina di persone ha sfidato i 7 gradi del Ceresio per la tradizionale nuotata invernale.

SwissTXT, SwissTXT / red Swisstxt

Anche quest’anno un gruppo di intrepidi si è dato appuntamento a Paradiso per il tradizionale bagno di Santo Stefano nelle acque del lago Ceresio.

L’evento, che si tiene dal 2014, ha visto la partecipazione di oltre 80 temerari che hanno sfidato la temperatura odierna dell’acqua di 7 gradi (4 quella esterna) per un percorso di 30-40 metri.

Un bagno popolare che attira persone di tutte le età, offrendo un modo originale e divertente per trascorrere in compagnia Santo Stefano e per smaltire le abbuffate delle feste.

Il tutto sotto l’occhio attento dei sommozzatori, pronti a intervenire in caso di necessità.