Caumasee, meta turistica ambita del Canton Grigioni Keystone (foto d'archivio)

La stagione estiva si sta confermando positiva per gli impianti di risalita in Svizzera e in Ticino, mentre nei Grigioni si osserva meno dinamismo.

Swisstxt

Stando ai dati diffusi oggi dall'associazione di categoria Funivie svizzere (FS), nel periodo maggio-luglio l'affluenza è salita del 9% rispetto agli stessi mesi del 2024 a livello nazionale (una lieve flessione del 3% a luglio). Le differenze regionali rimangono importanti. Nel confronto con il 2024, i Grigioni mettono a referto un valore negativo, ovvero un -10%. Il Ticino registra un timido +4%, mentre l'incremento maggiore è stato osservato sulle Alpi vodesi e friburghesi (+27%).