Stop alla stagionalità «Ticino365» e il turismo non va in letargo

Swisstxt

6.10.2025 - 16:14

I partecipanti alla presentazione del progetto Ticino 365

Ticino Turismo

È stata presentata lunedì la strategia nata dal Tavolo sulla destagionalizzazione per rendere il Ticino una destinazione attrattiva 365 giorni l’anno.

SwissTXT

06.10.2025, 16:14

06.10.2025, 16:17

Il territorio del cantone, infatti, figura da sempre tra le regioni svizzere con la stagionalità più marcata.

I lavori hanno portato all’elaborazione di 54 proposte suddivise in 8 cluster tematici – dall’offerta turistica alla promozione, dagli eventi alle politiche di sostegno – che saranno implementate a partire dall’autunno 2025.

Il documento strategico, accompagnato da un Manifesto destinato a hotel, operatori e partner locali, invita tutti gli attori del settore a sottoscrivere impegni concreti.

