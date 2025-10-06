Stop alla stagionalità«Ticino365» e il turismo non va in letargo
6.10.2025 - 16:14
È stata presentata lunedì la strategia nata dal Tavolo sulla destagionalizzazione per rendere il Ticino una destinazione attrattiva 365 giorni l’anno.
Il territorio del cantone, infatti, figura da sempre tra le regioni svizzere con la stagionalità più marcata.
I lavori hanno portato all’elaborazione di 54 proposte suddivise in 8 cluster tematici – dall’offerta turistica alla promozione, dagli eventi alle politiche di sostegno – che saranno implementate a partire dall’autunno 2025.
Il documento strategico, accompagnato da un Manifesto destinato a hotel, operatori e partner locali, invita tutti gli attori del settore a sottoscrivere impegni concreti.