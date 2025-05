Le acque del lago di Como. sda

Un turista americano è stato soccorso intorno alla mezzanotte, dopo essere caduto nelle acque del lago di Como da un parapetto alto circa dieci metri a Cernobbio, nei pressi del Grand Hotel Villa d'Este.

Swisstxt

Avvertiti dai carabinieri, i vigili del fuoco sono intervenuti da terra e via lago con un gommone, che ha permesso loro di raggiungere il ferito, recuperarlo e di affidarlo alle cure del personale sanitario. Per l'uomo solo qualche escoriazione e contusione non grave. È stato comunque accompagnato in ospedale per accertamenti.

Non è chiaro se la caduta sia stata conseguenza di un malore o di una perdita di equilibrio.