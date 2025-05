Sono state sospese domenica sera, dopo sei giorni, le ricerche in quota del runner olandese Tobias Servaas, 31 anni, allontanatosi lunedì scorso dalla baita affittata per sé, la moglie e il figlioletto a Livo, sulle montagne dell'alto Lago di Como, non facendovi più ritorno.

Un braccio del Lago di Como, in una foto d'archivio. IMAGO/Pond5 Images

La macchina dei soccorsi si è fermata: troppi sei giorni per sperare di ritrovare vivo un disperso in quota.

Le operazioni di ricerca hanno visto l’impiego di circa ottanta specialisti tra cui Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Carabinieri, Guardia di finanza e volontari della Protezione civile.

Le squadre, che hanno operato sia sul terreno che via cielo, sono state aiutate da elicotteri, droni e unità cinofile, tutte impegnate nella perlustrazione delle aree attorno alle zone Zeb, Ledù e Capanna Como, a circa 1'700 metri di altitudine.

Nelle ultime ore il soccorso alpino aveva concentrato i suoi sforzi sulle zone più impervie e difficili da raggiungere.

La situazione è stata resa, soprattutto a metà della settimana scorsa, particolarmente impegnatva dalla presenza di una fitta nebbia e da un terreno particolarmente accidentato.