Un turista tedesco di 60 anni è morto venerdì pomeriggio verso le 17h00 a Cannero Riviera, sul Lago Maggiore. Ne dà notizia la polizia locale.

Nell'immagine illustrativa una veduta della parte alta del Lago Maggiore vista dal Monte Verità sda

L'uomo stava tornando in spiaggia dopo una nuotata quando si è accasciato davanti alla moglie, che ha subito dato l'allarme. Tra i primi ad arrivare sul posto è stato un agente della polizia locale che era nelle vicinanze.

In pochi minuti sono arrivati anche i sanitari del 118, i vigili del fuoco e l'elisoccorso. Ogni tentativo di rianimazione si è però rivelato inutile e il decesso è stato constatato sul posto.

L’episodio, come ricordano i vari siti di notizie italiani, è accaduto alla vigilia dell’inizio del servizio di controllo della spiaggia di Cannero Riviera che il gruppo dei Giovanniti di Verbania farà tutta l’estate garantendo la presenza di tre bagnini.

Per la prima parte di giugno sarà garantito il servizio nei fine settimana. Poi, fino al termine dell’estate, tutti i giorni.