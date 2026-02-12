Colpito con una mazza e finito in coma: arrivano le condanne (immagine simbolica). sda

Il Tribunale ha condannato quattro persone per la violenta aggressione avvenuta nel giugno 2024 all'autosilo Genziana di Lugano, con pene fino a tre anni di carcere per tentato omicidio.

Redazione blue News Swisstxt

Quattro imputati sono stati riconosciuti colpevoli per la violenta aggressione avvenuta nel giugno 2024 all’autosilo Genziana di Lugano.

Il Tribunale ha condannato i due cittadini albanesi a tre anni di carcere per tentato omicidio, mentre ai due ticinesi è stata inflitta una pena di nove mesi con la condizionale per rissa.

Il procuratore pubblico Luca Losa aveva sollecitato pene più severe: sei e cinque anni e mezzo di detenzione per gli albanesi, chiamati a rispondere anche di rissa e omissione di soccorso, e una pena pecuniaria per i due svizzeri.

I fatti risalgono al 23 giugno 2024, quando i due ticinesi si erano avvicinati agli albanesi per acquistare droga. La situazione era degenerata e uno dei due era stato colpito con una mazza da baseball, finendo in coma per cinque giorni.