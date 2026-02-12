TicinoAutosilo Genziana, mazza da baseball e coma: quattro condanne
Swisstxt
12.2.2026 - 12:31
Il Tribunale ha condannato quattro persone per la violenta aggressione avvenuta nel giugno 2024 all'autosilo Genziana di Lugano, con pene fino a tre anni di carcere per tentato omicidio.
Redazione blue News
12.02.2026, 12:31
12.02.2026, 12:41
Swisstxt
Quattro imputati sono stati riconosciuti colpevoli per la violenta aggressione avvenuta nel giugno 2024 all’autosilo Genziana di Lugano.
Il Tribunale ha condannato i due cittadini albanesi a tre anni di carcere per tentato omicidio, mentre ai due ticinesi è stata inflitta una pena di nove mesi con la condizionale per rissa.
Il procuratore pubblico Luca Losa aveva sollecitato pene più severe: sei e cinque anni e mezzo di detenzione per gli albanesi, chiamati a rispondere anche di rissa e omissione di soccorso, e una pena pecuniaria per i due svizzeri.
I fatti risalgono al 23 giugno 2024, quando i due ticinesi si erano avvicinati agli albanesi per acquistare droga. La situazione era degenerata e uno dei due era stato colpito con una mazza da baseball, finendo in coma per cinque giorni.